LA PIRA

Il toro (come Torino) tentenna:

"Metà bene e metà male"

Il responso del farò di San Giovanni emblema di una città "sospesa" tra un passato più o meno glorioso e un futuro incerto. Un grigiore ben incarnato dal sindaco Lo Russo. Sabotaggio alla pagina Wikipedia: “Urbano Cairo devi vendere”

Il Farò di San Giovanni ha lasciato Torino con più dubbi che certezze. Il toro, simbolo della città e sibilla sul futuro, non si è sbilanciato: né verso Porta Nuova, che promette tempi fausti, né verso Palazzo Reale, presagio di guai. La pira, dopo aver bruciato, è crollata verso via Palazzo di Città, un responso sfuggente che sa di stallo. “Metà bene, metà male”, ha commentato Stefano Lo Russo, sindaco con il sorriso tirato, come chi sa che il 2025 sarà un rebus.

Dopo un decennio di cadute propizie verso Porta Nuova – salvo il vuoto del 2020, quando la cerimonia non si tenne a causa della pandemia – questo esito incerto spezza la sequenza positiva. L’ultima volta che il farò ha tentennato così, Torino ha tirato avanti a fatica. Prima di appiccare la pira, Lo Russo ha snocciolato un discorso su pace e accoglienza, con un pensiero a chi vive sotto le bombe. In piazza, sono spuntate bandiere della Palestina e della Cgil, mentre tutti fissavano il toro in cerca di una risposta. Che non è arrivata. Intanto, un tifoso granata ha sabotato la pagina Wikipedia del Farò, infilando un “Urbano Cairo devi vendere” che ha strappato qualche risata. Ma il falò, con il suo verdetto ambiguo, parla chiaro: Torino è in pausa, con un anno davanti che potrebbe essere qualunque cosa. O niente.