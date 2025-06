Carcere, detenuto aggredisce un agente a Cuneo

Denuncia "un grave episodio di aggressione ai danni di un giovane agente di polizia penitenziaria" il sindacato Osapp, in riferimento a un episodio accaduto poche ore fa nel carcere di Cuneo. Un detenuto, dopo aver danneggiato le suppellettili della propria cella, ha scagliato un oggetto metallico contro l'agente di sezione, colpendolo al volto e ferendolo al labbro. Si tratta, precisa il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, di un soggetto "già responsabile di altri atti violenti contro il personale e attualmente sottoposto alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni nel reparto isolamento". L'agente ha riportato una prognosi di 7 giorni e ha dovuto sottoporsi a due punti di sutura, "con un danno che rischia di avere conseguenze permanenti" sostiene l'Osapp. Nel denunciare l'accaduto, il vice segretario regionale Maurizio Dalmasso lamenta anche "mancanza di riposi e ambienti insalubri" nel carcere: "Nei giorni scorsi una grossa pantegana si è introdotta in una cabina elettrica interna, rimanendo folgorata e provocando un blackout totale del padiglione per circa due ore. Un episodio grottesco che rende bene l'idea del degrado strutturale e igienico in cui versa l'istituto".