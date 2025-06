Guardia di finanza, 568 ispezioni nel Vco da inizio 2024

Dal primo gennaio del 2024 al 31 maggio di quest'anno, sono stati 568 gli interventi ispettivi della guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Il dato è stato reso noto in occasione del 251/o anniversario di fondazione delle fiamme gialle. Gli interventi tributari, tra verifiche fiscali e controlli, sono stati 267. I militari della guardia di finanza hanno scoperto 101 evasori totali e 86 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati scoperti, inoltre, 48 casi di evasione fiscale internazionale. Per reati tributari sono stati denunciati 50 soggetti, con sequestro di beni profitto di evasione e di frodi fiscali per un valore di oltre 1,8 milioni di euro. Alle dogane tra Vco e Svizzera sono stati intercettati 22 beni di lusso, tra cui diamanti, anelli e orologi, illecitamente introdotti in Italia, per un valore stimato in circa 230mila euro. Sequestrati, inoltre, 147.782 prodotti contraffatti. In relazione alle risorse Pnrr sono stati eseguiti 52 interventi di verifica, per un valore di 8,5 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno scoperto 34 irregolarità in tema di reddito di cittadinanza. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 13 soggetti, con conseguenti proposte di sequestro per oltre 1,5 milioni di euro. Sequestrati, infine, circa 100 chilogrammi di droga.