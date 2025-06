Frigo vuoto e qualche acciacco: carabinieri in aiuto a due novantenni

Il frigorifero era vuoto e le condizioni fisiche non permettevano all'uomo di uscire di casa per acquistare beni di prima necessità: la richiesta di aiuto è giunta ieri mattina alla centrale operativa da parte di una coppia di novantenni, residenti a Torino. Una pattuglia di carabinieri motociclisti si è recata presso l'abitazione dei due coniugi, consegnando loro una piccola spesa e una cassa d'acqua, utile soprattutto in vista delle alte temperature dei prossimi giorni.