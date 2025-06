Asaps, oltre cento ciclisti deceduti sulle strade nel 2025

Nove ciclisti morti in una settimana sulle strade italiane, di cui 5 in Emilia-Romagna, e superato il muro dei 100 decessi dall'inizio dell'anno: a domenica 22 giugno sono 103, di cui 96 uomini e 7 donne, 49 avevano più di 65 anni. Sono i numeri raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, con sede a Forlì: "numeri che devono fare riflettere per cercare di capire gli aspetti deboli di questa situazione", commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni. Dieci decessi sono stati provocati da pirati della strada, fuggiti dopo aver ucciso i ciclisti. Dodici le vittime a gennaio, 15 a febbraio, 14 a marzo, 19 ad aprile e 25 a maggio, record negativo degli ultimi anni. Diciotto finora i morti nel mese di giugno. I decessi di ciclisti nel primi cinque mesi del 2025 sono stati 85, a fronte dei 68 del 2024, con un incremento del 25%. Per quanto riguarda le regioni, in testa c'è la Lombardia con 25 morti, poi l'Emilia-Romagna con 21 e il Veneto con 11. Nel 2023 erano deceduti 212 ciclisti, secondo i dati Istat, e 204 nel 2024 secondo la stima preliminare Asaps.