Molesta clienti di un bar del centro, un arresto a Vercelli

Ha molestato i clienti di un bar e passanti in pieno centro a Vercelli, ha poi minacciato un passante e si è scagliato anche contro gli agenti intervenuti per calmarlo. Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte nella centrale piazza Cavour. Alla vista della pattuglia, ha tentato di scappare nelle vie limitrofe, e una volta raggiunto dai poliziotti, ha dato in escandescenza aggredendoli.