Diageo, firmato il contratto per Santa Vittoria d'Alba

NewPrinces spa (ex Newlat) annuncia la firma di un contratto definitivo di compravendita per l'acquisizione - da un'affiliata di Diageo - del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy, che include lo stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo). L'operazione, preceduta dalla presentazione dell'offerta vincolante lo scorso maggio, garantisce la continuità occupazionale del sito della ex Cinzano e pone fine alla crisi. A novembre la multinazionale Diageo aveva annunciato l'intenzione di dismettere l'impianto, nel quale lavorano 349 dipendenti, perché "lontano dai principali mercati" del Nord Europa. A subentrare è il gruppo NewPrinces, già leader nel mercato delle bevande analcoliche nel Regno Unito: "L'acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria - dichiara l'azienda - segna un significativo passo avanti nella strategia del gruppo di espandere la propria presenza nel settore delle bevande, andando oltre i tradizionali soft drink". Il closing della transazione è previsto entro la fine dell'anno, previa approvazione da parte delle autorità competenti.