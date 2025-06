Montani (Lega Vco), mantenere i Dea di Verbania e Domodossola

"Se l'esponente di FdI e l'Asl hanno ribadito che non c'è alcun piano per ridimensionare o chiudere i pronto soccorso dell'Alessandrino, a questo punto ci aspettiamo che si facciano analoghe dichiarazioni circa i due Dea degli ospedali di Verbania e Domodossola, così da mettere a tacere una volta per tutte le voci circolanti nel territorio e rassicurare i suoi cittadini preoccupati per il futuro". Lo dice il segretario della Lega Vco Enrico Montani, commentando le dichiarazione dell'assessore regionale alla Sanità Riboldi. "Siamo certi - sottolinea Montani - che l'assessore Riboldi saprà utilizzare lo stesso metro di misura per tutte e otto le province del Piemonte che rappresenta in seno all'amministrazione Cirio bis. Auspichiamo, dunque, di poter leggere nelle prossime ore - conclude Montani - un messaggio dell'assessore a favore del mantenimento dei Dea del Castelli e del S. Biagio".