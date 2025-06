Nova Aeg chiude il 2024 con fatturato di 1,1 miliardi

Nova Aeg, società del gruppo Nova Coop attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale, chiude il 2024 con 1,15 miliardi di euro di fatturato (+50 milioni di euro sul 2023) e con un utile netto di oltre 7 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente. "Risultati economici e industriali di assoluto rilievo - si legge in una nota - che rafforzano la posizione tra gli operatori energetici italiani in un contesto di mercato ancora instabile e caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi". Nel 2024, la società ha commercializzato complessivamente oltre 7 TWh di energia (+9% rispetto al 2023), consolidando le attività sul mercato dei clienti finali e sui mercati all'ingrosso. I volumi venduti si suddividono in 5.258 GWh di energia elettrica e 1.770 GWh di gas naturale. Inoltre nel comparto retail, Nova Aeg - anche attraverso i brand EnerCasa Coop ed EnerWeb Coop - ha superato i 65.000 punti di fornitura domestici (+35,4%). "I risultati ottenuti nel 2024 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di Nova Aeg di operare con efficacia in un mercato complesso. La sostenibilità, la trasparenza e la qualità del servizio continuano a essere i nostri valori guida. Quest'anno avviamo un percorso che ci porterà, per la prima volta, a investire direttamente in asset produttivi da fonti rinnovabili di proprietà, rafforzando la nostra struttura e diversificando ulteriormente il nostro mix di fonti di approvvigionamento. Allo stesso tempo, stiamo lanciando nuove iniziative commerciali per aumentare i punti di contatto con i clienti su scala nazionale", dichiara Marco Sola Titetto, direttore generale di Nova Aeg.