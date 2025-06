Fassino (Pd), diritti non sono subordinabili a maggioranze

"La Corte europea dei diritti umani del Consiglio d'Europa è presidio insostituibile di tutela dei diritti dei cittadini e della loro uguaglianza. Non ha fondamento la richiesta di alcuni governi, tra cui l'italiano, di modificare la Convenzione europea che regola l'attività della Corte. Le sentenze della Corte non limitano affatto le sovranità nazionali, ma garantiscono che le loro decisioni rispettino diritti civili e umani fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai principi costitutivi del Consiglio d'Europa che tutti i Paesi membri, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto impegnandosi a garantirne la piena applicazione. I diritti non sono subordinati al variare delle maggioranze politiche e la Cedu è l'istituzione che ne garantisce l'inviolabilità. Metterne in discussione l'indipendenza significa indebolire lo stato di diritto e i diritti dei cittadini". Lo ha detto Piero Fassino questa mattina a Strasburgo all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.