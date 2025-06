Grimaldi (Avs), da Stellantis non servono mancette

"Caro John, ci servono nuovi modelli e assunzioni, non mancette, delocalizzazioni e sponsorizzazione beffa. Oggi Torino festeggia la festa padronale di San Giovanni proprio con la sponsorizzazione di Elkann. Per promuovere un'auto prodotta in Serbia, mentre a Mirafiori continuano le uscite incentivate". Lo dichiara il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi. "Nel silenzio delle istituzioni, - prosegue - la capitale dell'auto muore con tutto il suo indotto. Il Governo non dica che la politica industriale non è suo compito. La fuga di Stellantis dall'Italia e da Torino è una scelta, non una fatalità".