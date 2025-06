FIANCO DESTR

La bersagliera degradata sul campo. Cirio firma il rimpasto di Chiarelli

Domani lo showdown al 40esimo piano del grattacielo. Come anticipato dallo Spiffero l'assessora FdI costretta a cedere Sport e Turismo a Bongioanni, rimarrà con la sola delega alla Cultura. L'atto alla vigilia della partenza del governatore per New York

Sul tavolo al 40esimo piano del grattacielo della Regione, gli atti erano pronti da giorni. Domani, martedì 25 giugno, salvo improbabili contrattempi, Alberto Cirio li firmerà. Un’operazione, quella del cosiddetto “rimpastino”, studiata per tempo e calibrata al millimetro. E se la tempistica non è casuale, il significato politico lo è ancora meno: la firma del governatore precederà di poche ore la sua partenza per New York, dove il 28 giugno, in piena Times Square, andrà in scena l’evento organizzato per promuovere la cucina italiana candidata a Patrimonio Unesco. Un palco globale su cui Fratelli d’Italia vuole portare anche il volto nuovo del turismo piemontese: Paolo Bongioanni.

Decisione presa a Torino con il viatico romano dei massimi livelli del partito, dalla “sorella d’Italia” Arianna Meloni al suo ex marito, Francesco Lollobrigida. Ed è stato proprio l’ex “cognato d’Italia” nella serata finale dei 50 Best a comunicare il placet di via della Scrofa. L’ex direttore dell’Atl del Cuneese ed esponente di punta del partito meloniano, già titolare di Agricoltura e Commercio, prenderà le deleghe a Turismo e Sport finora nelle mani di Marina Chiarelli, a cui rimarrà soltanto la Cultura e qualche frattaglia (Politiche giovanili e Pari opportunità). Un ridimensionamento che vale, nei fatti, come una bocciatura, non certo piombato all’improvviso.

Entrata in giunta con la brutta nomea di “piantagrane” guadagnata sul campo a Novara negli anni trascorsi a Palazzo Cabrino, prima da assessore e poi da vicesindaca, dopo soli pochi mesi Chiarelli balza agli onori della cronaca quando a febbraio emerge un finanziamento elettorale irregolare ricevuto da una cooperativa lombarda assegnataria di un affidamento per la gestione di una piscina comunale, violando una norma fortemente voluta (e sottoscritta) da Giorgia Meloni. Una questione che, al di là della rilevanza penale e formale (sono in corso indagini della Procura e l’istruttoria della Giunta per le elezioni di Palazzo Lascaris), ha dato la stura a un malumore sempre più evidente all’interno di Fratelli d’Italia, dove in molti hanno cominciato a storcere il naso di fronte a una presenza in giunta ritenuta “imbarazzante” sul piano politico poco incisiva su quello amministrativo.

Col tempo, quel malcontento è cresciuto di tono e le critiche hanno iniziato a concentrarsi sulla gestione dei vari dossier con accuse sempre più circostanziate: relazioni difficili quando non apertamente ostili con colleghi e stakeholder, troppo presa a mettersi in mostra a scapito del dialogo con i territori e della presenza ai tavoli dove si costruiscono le politiche, gestione frammentata e inefficace, tagli “a capocchia”. Insomma, un disastro, al punto da apparire sempre più isolata. A pesare, anche le sue mosse interne: come lo sgarbo ai danni del segretario regionale di FdI Fabrizio Comba e il precipitare dei rapporti con il suo ex mentore Gaetano Nastri, ormai in aperto disimpegno.

Nel tentativo di salvare la propria posizione, nelle ultime ore Chiarelli provato a cedere Sport e Cultura, pur di mantenere il Turismo. Ma è proprio su quella delega che Fratelli d’Italia ha voluto mettere il suo sigillo, scegliendo un nome spendibile anche fuori dai confini regionali, specie in vista della vetrina newyorkese e del Summer Fancy Food Show, la fiera enogastronomica più importante del Nord America, in programma dal 27 giugno. In extremis, ieri, è persino comparso un appello da parte di un’associazione del settore turistico in favore della sua permanenza. Un’iniziativa che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata promossa da un soggetto a cui Chiarelli avrebbe promesso un incarico in Visit Piemonte, la società che cura la promozione turistica della Regione. Una mossa disperata, che non ha però scalfito la decisione già presa da FdI e accolta con favore da Cirio.