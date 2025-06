FINANZA & POTERI

Crt, Poggi agli Stati generali. Crosetto spunta nelle retrovie

La Fondazione, guidata dalla giurista ciellina, si prepara a celebrare il suo rilancio con un evento a ottobre alle Ogr di Torino, ma l'ombra del gigante di Marene si allunga sempre più su Palazzo Perrone. Assieme a quella di un altro peso massimo, Furbizio

Grandi manovre a Palazzo Perrone. Dopo il terremoto che ha scosso Fondazione Crt – dal presunto “patto occulto” alle dimissioni fragorose di Fabrizio Palenzona e alle inchieste giudiziarie che hanno fatto arrossire lo scalcinato establishment subalpino – Anna Maria Poggi, la giurista ciellina salita al timone, si prepara a rifare il trucco a un’istituzione che, nonostante i recenti scivoloni, resta la terza fondazione italiana per peso e patrimonio. Un passato glorioso, macchiato da scandali e opacità, che la professoressa vuole lasciarsi alle spalle con un’operazione di restyling sperando di farla percepire all’esterno come un vero riscatto. Ma il nuovo corso, tra proclami di autonomia e organi rinnovati, deve fare i conti con la politica, con l’ombra ingombrante del “gigante di Marene”, il ministro Guido Crosetto, che si allunga su via XX Settembre come un convitato di pietra.

Nuovo statuto, vecchie dinamiche

La Poggi, prima donna alla guida di Crt, ha messo mano allo statuto, definito “il più rigoroso d’Italia”, e ha sfornato un Cda fresco di nomina ad aprile, sbandierando indipendenza e terzietà. “Abbiamo tenuto fuori i colpi di mano e le intromissioni esterne”, si mormora compiaciuti nei corridoi di Palazzo Perrone. Addio alle vecchie terne, benvenuti criteri di eleggibilità e professionalità, con il placet del Mef. Ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. La presidente ha sbarrato la porta a nomi troppo “di parte” come l’ex governatore di centrodestra Enzo Ghigo e l’ex segretario e parlamentare del Pd Gianfranco Morgando, sponsorizzati rispettivamente da Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, per evitare imbarazzi e sospetti di lottizzazione. Eppure, la politica sembra rientrare dalla finestra, e con stivali pesanti.

Crosetto, ospite di casa

Il gran finale del percorso di rilancio è fissato per ottobre, alle Ogr di Torino, con gli “Stati Generali” che chiuderanno il tour istituzionale della Fondazione tra Piemonte e Valle d’Aosta. Un evento che dovrebbe consacrare la Poggi come la vestale dell’autonomia, ma che già fa storcere il naso a molti. Tra gli invitati, si dà per scontata la presenza del titolare della Difesa nel governo Meloni, legato a doppio filo alla Fondazione. Non solo per i suoi rapporti con Patrizia Polliotto, segretaria generale e moglie del notaio Aldo Scarabosio, vecchio sodale del ministro dai tempi di Forza Italia, ma anche per la vicinanza con l’ex presidente Palenzona, i cui fedelissimi ancora popolano gli organi di Crt. E poi tanto per dire c’è Roberta Ceretto, imprenditrice vinicola e new entry nel Cda, che deve il suo posto ai buoni uffici del titolare di Palazzo Baraghini.

Mugugni e sospetti

L’annuncio, ancora informale, della partecipazione di Crosetto ha già scatenato malumori. “Un saluto istituzionale”, giura chi organizza. Ma in Fondazione c’è chi vede la longa manus della Polliotto, chi sospetta una mossa della Poggi in cerca di sponde romane per blindare il suo progetto e coltivare le sue (grandi) ambizioni. Altri, più maliziosi, si chiedono se non sia un modo per ricompattare il “Sistema Torino” sotto l’egida di un ministro che, nonostante il ruolo nazionale, non ha mai smesso di buttare l’occhio nel cortile di casa. La data dell’evento è ancora da definire, con dettagli da limare entro luglio, ma il rischio di una politicizzazione strisciante è già un’ombra che oscura i proclami di indipendenza.

Incognite e ambizioni

La Crt, con le sue partecipazioni pesanti (2,29% in Unicredit; 1,92% in Generali; 5,2% in Mundys, ex Atlantia; 3,4% in F2i; 1,5% in Cdp e via elencando), resta un colosso che può giocare da posizioni non marginali nel panorama bancario e finanziario italiano. Ma il passato recente – che l’ha resa un “caso” da portare ad esempio negativo in Italia – è una ferita ancora aperta. La Poggi, con il suo piglio da cumandoira, vuole voltare pagina, anche se il prezzo da pagare sembra essere un compromesso con quella politica che dice di voler tenere fuori. Crosetto, con il suo peso e le sue reti, potrebbe essere l’alleato perfetto, almeno per le sue mire che, confidano nel suo inner circle, non si ferma certo alla sola cinta daziaria. A ottobre, sotto i riflettori delle Ogr, si capirà se il nuovo corso è davvero tale o solo un cambio di maschera per un copione già scritto.