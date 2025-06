Mercato auto Europa in lieve aumento, +1,9% a maggio

Mercato auto in lieve aumento in Europa, stabili nei primi cinque mesi dell'anno. Secondo i dati di Acea, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, a maggio nei Paesi dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono stati venduti 1.113.194 veicoli, l'1,9% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando furono vendute 1.092.323 auto. Nei primi cinque mesi del 2025, le auto vendute sono state 5.572.458, lo 0,1% in più rispetto alle 5.567.714 dello stesso periodo dell'anno scorso.