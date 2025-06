Stellantis, -3% in Europa a maggio, quota al 15,2%

Sono state 168.839 le auto vendute da Stellantis in Europa (Ue+Efta+Regno Unito), il 3% in meno rispetto allo stesso mese del 2024, quando furono vendute dal gruppo 174.131 vetture. Secondo i dati Acea, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, la variazione è stata negativa del 8,4% nei primi cinque mesi dell'anno: nel 2025 il gruppo ha venduto 859.950 vetture, contro le 939.062 dello stesso periodo del 2024. Quota in calo a maggio al 15,2%, contro il 15,9% dello stesso mese del 2024.