Torino, 35 minuti di fuochi per San Giovanni

Trentacinque minuti di fuochi hanno concluso ieri sera a Torino i festeggiamenti per San Giovanni, patrono della città. Accompagnati da brani musicali che richiamavano il tema della pace, i fuochi hanno illuminato la notte torinese al termine di "Torino is fantastic il concerto che, condotto da Gerry Scotti in compagnia di Noemi, ha visto esibirsi davanti ad oltre 40 mila spettatori riuniti in piazza Vittorio, grandi artisti italiani Special guest internazionale della serata Shaggy che ha da poco lanciato "Boombastic (Fantastic)", una nuova versione della sua celebre hit che proprio quest'anno festeggia 30 anni dall'uscita. E poi Mahmood, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Tananai e i finalisti di Amici che si sono alternati sul palco per oltre due ore e mezza di spettacolo a cui hanno assistito anche il presidente di Stellantis, John Elkann con la moglie Lavinia e i tre figli, numerosi assessori comunali e il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. "Una bellissima serata per Torino e siamo davvero contenti di come la città ha risposto - ha sottolineato al termine il sindaco - un concerto bellissimo che in questa città non c'era da tantissimi anni. È stata una festa estremamente partecipata, per questo - ha concluso - ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria serata, a partire dagli sponsor e da coloro che hanno lavorato per renderla possibile". Fiat main sponsor dell'evento, a cui si e' affiancato il Gruppo Iren.