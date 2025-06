Pichetto, oltre 32 mila metri cubi di rifiuti radioattivi

Al 31 dicembre 2023, in Italia sono presenti circa 32.663,1 metri cubi di rifiuti radioattivi (aumento di circa il 5% rispetto al 2022), la maggior parte dei quali ad attività bassa e molto bassa. Sono i dati dell'Isin forniti dell ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera sul deposito nazionale dei rifiuti nucleare. Il Lazio è la regione che detiene il volume maggiore di rifiuti radioattivi, pari a 10.549 metri cubi, il 32,30% del totale. Seguono Lombardia (19,70%), Piemonte (18,28%), Basilicata (13,10%), Campania (7,95%), Emilia-Romagna (3,82%) Toscana (3,19%) e Puglia (1,67%). In termini di quantitativo totale di radioattività (rifiuti radioattivi, sorgenti dismesse e combustibile irraggiato), il Piemonte figura al primo posto, con il 79,30% del totale. Il quantitativo totale del combustibile nucleare esaurito presente in Italia al 31 dicembre 2023 ammonta a circa 15,8 tonnellate di metallo pesante(tHM).