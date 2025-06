Nallo (Iv), riparazioni carrozzine elettriche siano garantite

"Le carrozzine elettriche non sono un optional, ma strumenti fondamentali per la vita di tante persone con disabilità. È inaccettabile che alcuni cittadini siano costretti a pagare di tasca propria per ripararle". Lo afferma la consigliera regionale in Piemonte Vittoria Nallo (Italia Viva), che ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale sulla copertura dei costi di manutenzione e riparazione degli ausili per la mobilità personale. "Con l'entrata in vigore del nuovo Decreto tariffe Lea, sono emersi in varie regioni - tra cui Veneto, Lombardia e Sicilia - casi in cui le Asl avrebbero negato l'assistenza gratuita per componenti fondamentali come batterie joystick e ruote, lasciando l'intero costo a carico degli utenti. Temiamo che anche in Piemonte possano verificarsi situazioni simili - spiega Nallo - per questo chiediamo alla Giunta di fare chiarezza: quante richieste sono arrivate? Ci sono stati rifiuti? E soprattutto, si intende garantire davvero queste prestazioni, che sono riconosciute come parte integrante dei livelli essenziali di assistenza?".