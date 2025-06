Castello (Lista Cirio), bene lavoro di squadra per l'Asl To3

"Un lavoro di squadra nell'interesse del territorio e dei cittadini, con l'obiettivo di garantire la continuità assistenziale in un ambito territoriale molto vasto". A dirlo è il consigliere regionale Mario Salvatore Castello (Lista Civica Cirio Presidente Pml), consigliere segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a proposito di un incontro avvenuto nei giorni scorsi nella sede dell'Asl To3, tra i sindaci dei Comuni di Pianezza, Antonio Castello, Beinasco, Daniele Cannati, Vigone, Fabio Ceraso, Cumiana, Roberto Costelli e Collegno, Matteo Cavallone, con il direttore generale dell'Asl To3, Giovanni La Valle, in cui è stata confermata la prosecuzione dei servizi di base sul territorio nelle more dell'attivazione delle Aggregazioni funzionali territoriali, che garantiranno una copertura assistenziale più capillare e continuativa, dalle 8 alle 20 tutti giorni, sette giorni su sette, attraverso l'integrazione in rete ed il lavoro di equipe tra i medici di medicina generale e i medici della ex guardia medica. Le Aft saranno operative per la prevenzione, le vaccinazioni, la presa in carico della cronicità, la diagnostica di primo livello e lo sviluppo delle cure domiciliari. All'incontro hanno partecipato anche i Consiglieri Regionali Salvatore Castello e Andrea Cerutti. Nel corso del confronto, è stato ribadito e confermato l'impegno dell'Asl To3 e della Regione Piemonte per la prosecuzione dell'attuale organizzazione e funzionamento delle Case della salute, già operative nei territori coinvolti che vedranno rinnovata la loro convenzione con l'Asl. La Regione Piemonte ha inoltre comunicato l'erogazione di 200.000 euro a favore dell'Asl To3.