PENNE ALL'ARRABBIATA

"Non lo voglio più vedere in tv". Mentana chiede di oscurare Travaglio e medita l'addio a La7

"Mitraglietta", fortemente infastidito da una vignetta apparsa sul Fatto che lo riguarda, ha chiesto alla Gruber di non invitare più il direttore nel suo programma. Ma sia lei che Cairo non l'hanno accontentato. Sullo sfondo le voci di un ritorno a Mediaset

C’è un clima frizzantino dalle parti di La7. Ad agitare la acque sono sempre le due primedonne della rete in mano a Urbano Cairo: da una parte Enrico Mentana, dall’altra Lilli Gruber. Se lo scorso anno era stata quest’ultima a sbottare contro “mitraglietta”, reo di togliere spazio al suo Otto e Mezzo con i continui sforamenti del TgLa7, questa volta è il direttore ad alzare i toni contro la collega e i vertici della rete. Al centro della discordia ci sarebbe Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e ospite fisso del programma preserale della Gruber.

La vignetta "infame"

E proprio sul Fatto poche settimane fa è stata pubblicata una vignetta – a opera di Riccardo Mannelli – avente come soggetto proprio Mentana, che ironizzava sulle sue prese di posizione a favore di Israele sulla guerra in corso a Gaza. “Il giornalismo specializzato in fame”, si legge a corredo della vignetta, con un giro di parole di non difficile interpretazione che avrebbe mandato su tutte le furie il direttore del TgLa7, lamentandosi con la stessa Gruber, oltre che con il direttore di rete Andrea Salerno e il patron Cairo, per chiedere la testa di Travaglio: “Non voglio più vederlo in trasmissione”, avrebbe intimato. Ma i tre hanno respinto la richiesta al mittente: non c’è spazio per la censura e nessuna voce (specie se foriera di audience) verrà silenziata.

La belvata

Così Mentana ha scelto di applicare una censura sottile nei confronti del direttore del Fatto, non nominandolo mai al momento dell’annuncio degli ospiti di Otto e Mezzo, con cui chiude la conduzione del suo telegiornale. Una bella “belvata”, la definirebbe la sua compagna Francesca Fagnani. E non contento, ieri su Instagram ha pubblicato un post criptico, in occasione dei quindici anni alla guida del TgLa7: “Tutti intensissimi, affrontati come se fosse per sempre. Ma il più grande insegnamento è capire quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri o il pubblico a dirtelo”. Che il direttore stia meditando l’addio? Dopo le prime voci dell’anno scorso il clima a La7 è sempre più teso, e la vignetta di Mannelli rischia di essere la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Ritorno alle origini

Di sicuro Mentana non resterebbe con le mani in mano: iniziano a diffondersi le voci di un suo ritorno a Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe offerto a “mitraglietta” non il Tg5 (che ha già diretto per dodici anni dal 1992 al 2004), ma la conduzione di un programma in prima serata sulla rete ammiraglia, sedici anni dopo il suo addio a Matrix e contestualmente al biscione. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.