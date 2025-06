SANITÀ

Tagliati oltre 100 Pronto Soccorso.

In Piemonte mancano 200 medici

In 12 anni l'Italia ha perso 115 postazione della "prima linea" sanitaria. Maggiori riduzioni in Lombardia e Lazio. Salvati tutti quelli piemontesi (e riaperto Cuorgnè), ma la questione si riaffaccia col nuovo piano sanitario. L'emergenza aumenterà con il caldo

Affollati di pazienti e sempre più carenti di medici. E non da oggi. Eppure, in dodici anni l’Italia, da Nord a Sud, ha visto sparire nientemeno che 115 Pronto Soccorso scendendo dagli 808 del 2011 ai 693 del 2023. Un dato, tra i numerosi presentati nello studio dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitaridell’Università Cattolica, che in parte sta alla base di un fenomeno come quello del sovraffollamento della prima linea ospedaliera i cui numeri, sempre elaborati da Altems, sembrano non rappresentare appieno la situazione reale.

Lo studio di Altems

Lo studio attesta che gli accessi ai Pronto Soccorso, nello stesso periodo preso in esame, sono scesi dai 363 per mille abitanti a 311. Anche se non si tratta di uno scostamento notevole, gli effetti si sarebbero dovuti vedere, invece l’emergenza nei Dea degli ospedali continua ad essere tra le principali e più critiche di tutti i sistemi sanitari regionali. Anche in questo caso l’incrocio con un ulteriore dato positivo, come l’aumento degli specialisti in Emergenza Urgenza passati da 3.033 del 2011 ai 5.217 del 2018 per poi ridiscendere a 4.748 nel 2023, non rivela i miglioramenti attesi.

L'improvvida sforbiciata

Un quadro, dunque, che resta pesantemente critico e alla cui soluzione non hanno certo contribuito le chiusure di oltre cento Pronto Soccorso, distribuite non proprio uniformemente sul territorio nazionale. Le sforbiciate maggiori sono state in Lombardia dove in dodici anni si è passati da 84 a 76, nel Lazio che dei 70 che aveva ne ha chiusi 4. In controtendenza il Piemonte dove non solo non è stato chiuso un solo Pronto Soccorso, ma è stato riattivato quello di Cuorgnè dopo tre anni di chiusura. Una questione quella del numero di Dea e Pronto Soccorso che si è riaffacciata con le prime bozze dell’atteso piano sociosanitario regionale e in particolare con dallo studio propedeutico dell’Università Bocconi.

Il piano del Piemonte

Il messaggio ribadito dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi è quello che esclude ogni chiusura. Resta, in Piemonte come altrove, la questione del personale e di quegli accessi che lo studio Altems attesta in 6,6 per mille abitanti nel 2023 che non solo divergono notevolmente rispetto ad altre regioni come il Veneto (13,3), l’Emilia-Romagna (9,4) o la Liguria (18,6), ma sembrano rappresentare una realtà diversa da quella che viene vissuta ogni giorni in quello che è il servizio che collega il territorio all’ospedale e non di rado sopperisce alle carenze di una medicina territoriale ancora di riformare nel profondo.

Anche numeri che all’apparenza possono apparire e vengono presentati come positivi, a una lettura più ampia e a un confronto con la situazione reale, sembrano attenuare l’ottimismo rispetto a un rapido miglioramento sul fronte dei Pronto Soccorso.

L'allarme degli specialisti

Su questo aspetto Simeu, la Società italiana di medicina di Emergenza e Urgenza ricorda come “la complessità degli interventi è enormemente aumentata negli ultimi anni, l’epidemiologia degli accessi si è complicata con l’incremento dell’età media e il boarding crescente continua a moltiplicare il carico lavorativo dei Pronto Soccorso” dove, spiega ancora Simeu “una quota crescente di accessi, non sufficientemente indagata, comporta permanenze lunghe con dimissione diretta dal Pronto Soccorso, non calcolati ma gravemente impegnativi per il personale”.

Personale che resta notevolmente sotto la soglia minima, tant’è che solo in Piemonte per i Pronto Soccorso servirebbero almeno 200 professionisti in più. E, come più volte anticipato, con la stagione estiva, l’aumento della temperatura e altri fattori gli accessi saliranno, mentre nella prima linea degli ospedali bisogna anche fare i conti con le ferie che ridurranno ulteriormente il personale medico e infermieristico, già ridotto all’osso.