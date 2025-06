REGIONE PIEMONTE

Chiarelli incassa il ceffone e ringrazia: pitòst che gnente, a l’é mej Cultura

Come annunciato, Cirio ha firmato l'atto che sottrae alla bizzosa meloniana Turismo e Sport. Bongioanni piglia tutto. Il governatore usa le buone maniere e non infierisce ma ormai è chiaro: se entro pochi mesi non si rimette in carreggiata finirà fuori dalla giunta

Alberto Cirio ha firmato il decreto che riassegna le deleghe in giunta, confermando in pieno le indiscrezioni della vigilia e quanto da settimane ha scritto lo Spiffero. Un’operazione venduta come “buon governo” per rendere più efficiente la macchina regionale, ma che palesa un ridimensionamento per Marina Chiarelli. L’assessora perde Turismo e Sport, passati a Paolo Bongioanni, e si tiene Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili. Un ruolo che la tiene in squadra, ma sotto una lente d’ingrandimento: Chiarelli è ufficialmente una sorvegliata speciale.

«Ringrazio l’assessore Chiarelli per il lavoro svolto», ha detto Cirio, con un tono che sa di cortesia di rito. «Ora potrà concentrarsi sulla cultura, dove abbiamo raggiunto risultati importanti, come Anticipo Cultura, con obiettivi strategici per il Piemonte». Per Bongioanni, invece, solo lodi sperticate: «La sua esperienza in turismo e la competenza sportiva daranno nuova linfa a settori in crescita». La decisione, sottolinea il governatore, è condivisa con la coalizione, ma nei corridoi del grattacielo tutti sanno che per Chiarelli si tratta di una severa bocciatura.

La bizzosa ex vicesindaca di Novara incassa con apparente sportività, anche se vista la perdita della delega sarebbe meglio dire che la prende con filosofia, pronta a buttarsi sulla Cultura, «strategica per il Piemonte, sia dal punto di vista identitario che economico». Chi s’aspettava da lei un colpo d’orgoglio con un rifiuto stizzito del ridimensionamento s’è dovuto ricredere. Come si dice in piemontese: pitòst che gnente, a l’é mej pitòst. «Ringrazio Cirio per la fiducia», dichiara con involontaria comicità, annunciando un piano ambizioso: bandi triennali 2025-2027 per spettacoli dal vivo, cinema, attività espositive, musica popolare, rievocazioni storiche e residenze artistiche. Sul cinema, in particolare, promette un rilancio: «Più investimenti, filiere locali solide, per fare del Piemonte un punto di riferimento». Tra gli eventi, spicca Libraria, il B2B del 30 giugno 2025 per librerie e case editrici piemontesi. «Fare cultura è costruire visioni, occasioni e comunità», conclude, con un entusiasmo che sembra voler scacciare ogni ombra.

Eppure, come lo Spiffero aveva previsto, il ridimensionamento di Chiarelli è un fatto politico di rilievo che riguarda principalmente Fratelli d’Italia ma non solo. La perdita di deleghe pesanti, affidate a un big come Bongioanni, è un monito chiaro: la Cultura è il suo banco di prova, e il suo futuro in giunta dipende dai risultati. Cirio, abile nel bilanciare gli equilibri di coalizione, non la silura, ma la tiene sotto osservazione. Riuscirà Chiarelli a trasformare questa “retrocessione” in una ciambella di salvataggio per arrivare indenne fino alla fine della legislatura? Il tempo dirà.