ACCADEMIA

Con tovarich Mattei la legge di Putin

Dopo l'ospitata al Forum di San Pietroburgo, il giurista sabato ospiterà un nuovo evento in collaborazione con le università dei paesi Brics. La sede? Il salone d'onore della Fondazione Crt presieduta dalla Poggi (che porterà i saluti di benvenuto)

Non ha mai fatto mistero delle sue simpatie filorusse il professor Ugo Mattei, prendendo le difese di Mosca anche nelle varie ospitate televisive, sostenendo che con Putin bisogna dialogarci. Così dalle parole è passato ai fatti: prima volando a San Pietroburgo il mese scorso, ospite della 12esima edizione del St. Petersburg International Legal Forum del 20-21 maggio, e adesso sarà lui a fare gli onori di casa ai russi e agli altri giuristi dei paesi Brics, quando sabato 28 giugno a Torino partirà la prima edizione del Lzu/Iuc/Plrc Forum on Brics Law, dove si discuterà la legislazione in materia di politica economica di Russia, Cina e degli altri Paesi che si contrappongono all’Occidente.

Sede d'eccezione

La sede per farlo? Il Salone d’onore della Fondazione Crt, presieduta da una vecchia conoscenza di Mattei, la sua collega giurista Anna Maria Poggi. La fondazione compare infatti tra gli sponsor dell’evento, insieme a Intesa Sanpaolo. Il Forum riunisce l’International University College di Torino, di cui Mattei è coordinatore accademico (e Poggi siede nel consiglio di amministrazione), l’università cinese di Lanzhou e il russo Private Research Law Center, con sede a Mosca e sotto il diretto controllo del presidente della Federazione Russa, ovvero Vladimir Putin.

La giornata

Ad aprire la sessione mattutina dei lavori di sabato sarà lo stesso Mattei, a cui seguiranno i saluti di benvenuto della “padrona di casa” Poggi e la lectio magistralis del docente brasiliano Roberto Mangabeira Unger, mentre nel pomeriggio prenderanno la parola il cinese Liu Guanghua e la docente russa Lidia Mikheeva. Se pochi mesi fa Mattei era stato stoppato dall’iniziativa di presentare un documentario di Russia Today all’Università di Torino, la sua idea di portare in città l’èlite giuridica russa, insieme a quella degli altri paesi Brics, ha avuto decisamente più successo, garantendosi anche l’appoggio di Fondazione Crt e della sua presidente.