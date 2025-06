Gdf, oltre 80mila gli interventi in Piemonte e Valle d'Aosta

Sono oltre 80mila gli interventi che la Guardia di Finanza di Piemonte e Valle d'Aosta ha condotto tra il gennaio 2024 e lo scorso maggio. Il dato è stato sottolineato, nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina a Torino, per celebrare il 251/o anniversario di fondazione delle Fiamme Gialle, dal generale Giovanni Avitabile, comandante regionale Piemonte e Valle D'Aosta. "Questi numeri rappresentano la fredda contabilità di un impegno che arde di autentico spirito di servizio - ha detto Avitabile - Dall'efficacia delle nostre azioni dipendono risposte concrete ai bisogni della collettività". Tra i risultati evidenziati ci sono gli oltre 45.000 interventi e circa 2.900 indagini per il contrasto agli illeciti economico-finanziari. Scoperti 841 evasori totali e 2.297 lavoratori in nero o irregolari. Individuati 105 casi di evasione fiscale internazionale. Le denunce per reati tributari sono state 1.031, con nove arresti. Sequestrati beni per oltre 446 milioni di euro. In tema di spesa pubblica, 2.085 gli interventi, con accertamenti su reddito di cittadinanza e misure di inclusione. Scoperti contributi indebitamente percepiti per 15 milioni da fondi europei e oltre 26 milioni da fondi nazionali. Segnalati alla Corte dei conti danni erariali per 124 milioni, con 1.048 denunce. Contro il riciclaggio e l'autoriciclaggio effettuati 4.629 controlli: 206 le persone denunciate, 18 gli arresti. Sequestrati beni per oltre 20 milioni. Nel contrasto alla criminalità organizzata concluse 31 indagini, con 53 provvedimenti restrittivi e sequestri per 6 milioni. Sequestrati anche oltre 360 chili di droga e 3 tonnellate di prodotti agroalimentari falsificati. Sul fronte del soccorso, nel 2024 sono stati effettuati 335 interventi, con 696 persone salvate e 67 salme recuperate.