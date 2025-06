SPORT & POLITICA

Cene romane, piatto forte il Coni.

Il Piemonte vuole contare di più

A poche ore dal voto per l'elezione del successore di Malagò si apparecchiano le tavole sulle terrazze e nei circoli in riva al Tevere. La partita se la giocano Pancalli e Buonfiglio, ma attenzione al "grande vecchio" Carraro. Mossino: "Il fulcro è il territorio"

Ore 10. Roma. Centro di Preparazione Olimpica. Sarà lì che domani, giovedì 26 giugno 2025, si terrà lo showdown del mondo sportivo olimpico italiano. Ai blocchi di partenza ufficialmente ci saranno otto candidati alla presidenza del Coni, ma lo sprint finale dovrebbero giocarselo in due. Attenzione però al “grande vecchio” Franco Carraro, figura di “garanzia” che potrebbe inserirsi tra i due litiganti.

Lo scenario è questo. Da una parte c’è Luca Pancalli, dall’altra Luciano Buonfiglio. Il primo rappresenta la rottura con i dodici anni dell’impero di Giovanni Malagò; il secondo invece è il candidato della continuità. Ai margini del testa a testa ci sono, oltre a Carraro, altri cinque candidati – Duccio Bartalucci, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli e Giuseppe Macchiola – che però sembrano destinati a vestire i panni delle comparse.

Aggiungi un posto a tavola

Il futuro dello sport italiano si deciderà ancora una volta a tavola, come è già accaduto in passato. Il momento decisivo, quello durante il quale si stringono accordi, siglano patti e cambiano fronti, sarà la cena di questa sera. O meglio, le cene. Da una parte Pancalli al Casale di Tor di Quinto, dall’altra Buonfiglio al centro sportivo dell’Aeronautica a Ponte Milvio. Nulla però è scontato.

Il precedente storico, quello che può far comprendere le dinamiche di un’elezione che sa molto di politica e poco di sport, avvenne nel 2013. All’epoca a contendersi la presidenza del Coni erano Raffaele Pagnozzi e per la prima volta Malagò. Il primo convocò al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma i suoi elettori, in quaranta su 76 si presentarono alla cena. Tanto che la sua elezione venne data per cosa fatta, ma all’indomani a trionfare al primo turno fu proprio Malagò. Qualcuno all’epoca evidentemente non gradì il pasto e dopo il primo piatto si andò a sedere a un altro banchetto.

A spostare gli equilibri della sorte che fa di un candidato il nuovo presidente sono le ambasciate, che spesso serpeggiano durante la notte, proprio come accade anche per il conclave o l’elezione del Presidente della Repubblica. Altro caso storico di ribaltone fu quello che portò all’elezione di Arrigo Gattai che nel 1987 prese il posto alla guida del Coni di Carraro. A farne le spese il torinese Primo Nebiolo, grande favorito della vigilia.

La mossa di Carraro

Domani, come nel 1987, tra i nomi dello sport italiano che contano ci sarà ancora una volta quello di Carraro. Il dirigente più longevo dello sport italiano – il primo incarico lo ha ricoperto nel 1966, poi presidente del Coni dal 1978 al 1987, presidente della Figc dal 2001 al 2006 (tra le altre cose) – correrà ancora una volta per conquistarsi una poltrona. O, sarebbe meglio dire, per essere l’ago della bilancia.

I bene informati, infatti, interpretano così quella che definiscono una “patetica candidatura”. Carraro (85 anni) secondo le indiscrezioni potrebbe racimolare quattro o cinque voti che potrebbero diventare decisivi se uno tra Pancalli e Buonfiglio non dovesse garantirsi un considerevole margine di distacco dall’altro. Il presidente per essere eletto deve avere la maggioranza assoluta alla prima votazione (41 voti su 80), oppure alla seconda e terza votazione la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, o infine alla quarta votazione il maggior numero dei voti. Non vi è un ballottaggio e tutti i candidati rimangono in corsa. È in queste ultime fasi che Carraro potrebbe far pesare i suoi pochi voti. Un piccolo bottino decisivo per l’uno o per l’altro, e anche per se stesso.

La politica che si mangia lo sport

Proprio come in una vera e propria campagna di posizionamento in vista di una tornata elettorale, sono questi i movimenti delle ultime ore. In vista di riposizionamenti, ripensamenti e tradimenti. Il Coni in fondo si sa è come un ministero, centro di potere che va ben oltre lo sport gestendo tesserati, impianti ed eventi. Non è un caso che a votare per il nuovo presidente ci siano volti noti della politica come Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera, o come Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo e presidente della Federazione italiana di american football.

Ma la questione è ancora più profonda perché le elezioni di domani arrivano dopo che non è stata concessa a Malagò la proroga al suo mandato, che aveva richiesto per poter inaugurare i giochi olimpici di Milano e Cortina del 2026. A pesare gli attriti con il ministro Andrea Abodi e Giancarlo Giorgetti in seguito alla nascita di “Sport & Salute”, azienda pubblica con unico azionista il Mef che di fatto ha svuotato le casse del Coni.

Le speranze del Piemonte

In questo contesto il Piemonte si affaccia al voto di domani con i suoi elettori, ma anche con le sue speranze. A votare per il nuovo presidente del Coni saranno tre piemontesi: Ivo Ferriani (Cio), Fabrizio Bittner (Pentathlon) e Renato Di Napoli (Tennis tavolo). Quel che però conta di più sono i temi che verranno messi sul tavolo dal comitato regionale del Coni che è guidato da Stefano Fabio Mossino.

“Il Piemonte rappresenta una realtà territoriale viva”, spiega il presidente Mossino, “Auspichiamo che il nuovo presidente crei le condizioni per sviluppare l’ente in quella che è la nuova configurazione giuridica: i rapporti con il dipartimento, con la società Sport & Salute e quindi la creazione di una sinergia utile per lo sviluppo ulteriore delle funzioni istituzionali dell’ente nell’ambito della nuova configurazione giuridica. E anche che venga dato il giusto peso ai Coni regionali perché siamo noi sul territorio che sviluppiamo le attività e che dobbiamo gestire e risolvere i problemi”.

È sul fronte della gestione dello sport sul territorio che si dovranno risolvere le prime criticità: “Non da ultimo il macrotema della riforma del lavoro sportivo”, continua Mossino, “In astratto può essere una riforma utile che però nella sua applicazione concreta sta creando criticità che devono essere gestite anche con dei correttivi normativi. La maggior parte delle realtà sportive sono medio piccole che non possono essere comparate con le grandi società. Dobbiamo tenere conto che ci sono due campi che necessitano di due discipline differenti. Le società medio piccole rappresentano il 93% del sistema sportivo organizzato che è quello che crea quel sistema di educazione civile, prevenzione delle malattie, tutele dei territori e via dicendo”.