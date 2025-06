Piemonte, contingentati i tempi per il via libera all'omnibus

Nel terzo giorno di discussione, il Consiglio regionale del Piemonte ha imposto il contingentamento dei tempi per l'approvazione della legge di riordino, il cosiddetto omnibus. La decisione, voluta dalla maggioranza di centrodestra, è arrivata da una riunione dei capigruppo tenuta questo pomeriggio ed è stata comunicata all'Aula dal presidente Davide Nicco quando ha riaperto i lavori dopo l'interruzione. Da questo momento i consiglieri avranno poco meno di otto ore di tempo per dare il via libera al provvedimento. Alla maggioranza spettano 320 minuti, di cui 130 a FdO, 74 a Fi, 63 alla Lega e 53 alla Lista Cirio. Alle minoranze ne toccano 160, dei quali 104 al Pd, 24 ad Avs, 24 al Movimento 5 stelle e 8 a Sue.