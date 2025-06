ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte "motorino" d'Italia:

possibile una crescita del 4%

Il tessuto produttivo si conferma tra i migliori del Paese, ma restano rischi e incognite. Il ruolo dei grandi player, da Ferrero a Gavio, nei diversi territori. L'automotive tra svolta green e scelte di Stellantis. La fotografia scattata da ReportAziende e le prospettive

“Il tessuto produttivo piemontese si conferma tra i più evoluti a livello nazionale, trainato da colossi industriali e da una solida diversificazione settoriale. Tuttavia, questa articolazione introduce anche elementi di complessità nella gestione dei rischi d’impresa, in particolare nelle province a maggiore densità manifatturiera”.

Luci e ombre, con una prevalenza delle prime, sull’economia del Piemonte e sulle sue prospettive a breve e medio termine. È ciò che emerge dal più recente studio di ReportAziende.it, piattaforma specializzata nella mappatura del rischio d’impresa, secondo cui la regione potrebbe registrare una crescita media del 4%, almeno fino al prossimo anno.

Secondo gli analisti, “il Piemonte può contare su un patrimonio trasversale di imprese, che dal settore automobilistico a quello alimentare, dalla logistica al tessile, garantisce una diversificazione positiva. In uno scenario di competizione globale – avvertono – è però fondamentale che le aziende siano pronte ad affrontare al meglio le nuove sfide che il mercato impone”.

Incognita Stellantis

I dati elaborati fanno dire che “nel 2023 il Piemonte si è confermato come uno dei motori industriali più importanti d’Italia, grazie a una struttura produttiva articolata e altamente specializzata”. Entrando neo dettagli e con una visione territorio per territorio, “la provincia di Torino resta il fulcro economico regionale, con Stellantis al centro del sistema industriale, ma anche una vulnerabilità significativa legata alla transizione verso la mobilità elettrica e alle pressioni ambientali, normative e tecnologiche globali”. Il report mette sull’avviso, peraltro non nuovo né sorprendente, circa “il rischio di concentrazione settoriale e la dipendenza da un unico comparto rendono necessarie strategie di diversificazione”.

Ferrero va alla Granda

Il Cuneese, con il colosso Ferrero, “presenta un tessuto imprenditoriale più equilibrato, grazie alla forte tradizione agroalimentare. Il settore, pur più stabile, è oggi chiamato a fronteggiare la volatilità delle materie prime e le sfide della sostenibilità. La resilienza cuneese poggia anche su filiere locali integrate che attenuano l’impatto di crisi globali”. Per quanto attiene al rischio d’impresa, questo “nel settore alimentare presenta specificità proprie, legate alla volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, alle normative sempre più stringenti in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità, e alla crescente pressione competitiva sui mercati globali. La necessità di investimenti continui in innovazione di prodotto, sostenibilità ambientale e digitalizzazione dei processi produttivi rappresenta una sfida costante per il mantenimento della competitività”.

E Gavio tira la logistica

Per quanto riguarda Alessandria, nella visione degli analisti “si consolida come snodo logistico e infrastrutturale grazie a Itinera (una delle società del Gruppo Gavio, ndr) e le grandi opere pubbliche restano motore di crescita ma anche fonte di rischio, tra burocrazia, variazioni nei costi dei materiali e necessità di innovazione ambientale”. Nella valutazione delle principali voci della produzione piemontese, lo studio di ReportAziende, per quanto riguarda l’automotive, pone l’attenzione su “una fase di transizione che impone ingenti investimenti in tecnologie e competenze, con il rischio di squilibri tra costi e ritorni nel breve periodo”. una visione forse fin troppo ottimistica visto le recenti e anche pregresse decisioni di Stellantis sugli impianti torinesi. Altri asset importanti per il Pil piemontese e l’occupazione, come l’alimentare e il tessile di alta gamma “mostrano maggiore tenuta, ma necessitano di adattarsi a un consumatore più consapevole e a normative sempre più stringenti”. Per quanto riguarda logistica, infrastrutture e mobilità “stanno ripensando i propri modelli operativi alla luce della digitalizzazione e delle nuove abitudini post-pandemiche”.

La prova dei fatti

Luci ed ombre, anche se le prospettive indicate dall’analisi sul tessuto economico piemontese, in particolare sui grandi player di settore, lascia intravvedere “una crescita moderata ma solida, spinta dall’accelerazione della transizione tecnologica, dall’internazionalizzazione dei settori più maturi e da una crescente attenzione alla sostenibilità”. La stima del report non esclude entro il 2026 “performance superiori al +4%, soprattutto se accompagnate da investimenti in formazione, infrastrutture green e digitalizzazione dei processi produttivi”. Per avere la prova dei fatti non bisognerà aspettare molto.