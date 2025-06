Estesa l'ordinanza sulle zone a vigilanza rafforzata. Aggiornamento esito controlli

Il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha esteso fino al 31 luglio 2025 il territorio cittadino sottoposto al regime di vigilanza rafforzata all'area circoscritta da corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, via Sassari e via Salerno. Scatta il divieto di stazionamento per i soggetti con specifici precedenti per reati predatori, contro la persona e inerenti agli stupefacenti; che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

Finora nell'ambito delle attività svolte dalle Forze di Polizia in attuazione dei decreti prefettizi sono stato complessivamente controllate a Torino 20.995 persone. Sono stati emessi 313 ordini di allontanamento di cui 128 per reati in materia di stupefacenti; 51 per reati contro la persona; 73 in materia di reati contro il patrimonio.