Busconi e Diena (Se): "Importante il sostegno della Città alle politiche innovative sui consumi di sostanze"

“Nella Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, ribadiamo l'importanza di sviluppare politiche innovative ed efficaci di prevenzione e inclusione sociale e, al tempo stesso, di promuovere una prospettiva antiproibizionista fondata sulla riduzione del danno e sul riconoscimento dei diritti delle persone che usano sostanze. È necessario superare il paradigma securitario e repressivo non solo perché inefficace, ma anche perché fondato su un principio che criminalizza anziché supportare”, spiegano Sara Diena ed Emanuele Busconi di Sinistra ecologista in Comune di Torino.

“Tra queste politiche, è importante il sostegno della Città a realtà come la rete Elide, di cui Torino è promotrice fin dalla sua costituzione: uno strumento importante per coordinare le politiche urbane, coinvolgendo i diversi attori impegnati nella gestione sociale del fenomeno, nella riduzione del danno e negli interventi di inclusione e mediazione. Come Sinistra Ecologista crediamo nell'importanza di politiche che garantiscano l'accesso a informazioni chiare e non stigmatizzanti e mettano al centro diritti, salute e dignità delle persone. Il contrario dell'approccio punitivo, che ha affollato gli istituti penitenziari, moltiplicando disagio e marginalità”.