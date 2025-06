SPORT & POLITICA

Coni: vince Malagò, perde Abodi. Eletto Buonfiglio al primo colpo

Al candidato sostenuto dal presidente uscente è bastata la prima votazione per affermarsi in modo netto contro Pancalli. Un sonoro schiaffone a quella parte della politica (da Giorgetti al forzista Barelli) che puntava a mettere le mani sullo sport

Vince Giovanni Malagò. È stato infatti eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il candidato della continuità. Ha vinto alla prima votazione totalizzando 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli. “Ringrazio Giovanni Malagò per quel che ha fatto in questi dodici anni. Non era facile ma desidero sottolineare la correttezza di Pancalli a cui va tutto il mio più affettuoso saluto”, sono state le prime parole dopo l’elezione.

Una vittoria, quella di Buonfiglio, contro la politica che, nei fatti, sosteneva Pancalli. Queste elezioni infatti arrivano dopo che a Giovanni Malagò non è stata concessa la proroga al suo mandato, che aveva richiesto per poter condurre i giochi olimpici di Milano e Cortina del 2026. A pesare gli attriti con il ministro Andrea Abodi e Giancarlo Giorgetti in seguito alla nascita di “Sport & Salute”, azienda pubblica con unico azionista il Mef che di fatto ha svuotato le casse del Coni. “Dobbiamo impegnarci ad arrivare nei bord internazionali perché questo rafforza il prestigio e ci permette di essere presenti dove si decide. Solo se ci sei sei protagonista. Non è il tempo delle parole perché adesso ci aspettano i fatti”, ha aggiunto Buonfiglio dopo l'elezione. Nessun voto per gli altri candidati, che nell'arco della mattinata erano scesi a sei dopo il ritiro di Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci.

“Complimenti al nuovo Presidente e un grande in bocca al lupo di buon lavoro. Onore a Luca Pancalli. Entrambi i candidati hanno svolto una competizione leale e sportiva E ora, finita la fase elettorale, da oggi tutti uniti per lo sport, per il coni centrale e territoriale, per gli atleti e i loro genitori, per le associazioni sportive, per i dirigenti, per i tecnici e per i moltissimi volontari. Tutti uniti come un equipaggio che rema insieme coeso e compatto nella stessa direzione”, è il commento di Stefano Fabio Mossino, presidente del comitato piemontese del Coni.