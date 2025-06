Fiamme in centrale nel Vercellese, messa in sicurezza terreno

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza del terreno su cui ha preso fuoco un generatore della centrale termoelettrica Ep Produzione di Livorno Ferraris (Vercelli). Le fiamme hanno interessato una parte esterna dell'impianto situato nelle campagne vercellesi, e sono state domate in pochi minuti. Non si sono registrati feriti. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte ha effettuato i primi rilievi che hanno escluso la presenza di inquinanti nell'aria, sia in fase di avvicinamento al sito, sia presso il luogo dell'incendio. Le analisi hanno confermato che per i Cov (Composti organici volatili), i valori misurati con strumentazione automatica sono stati pari al fondo ambientale, e per il monossido di carbonio sono risultati inferiori al limite di sensibilità strumentale. Il gestore dell'impianto si è attivato per gestire le acque di spegnimento avviandole a smaltimento esterno e sono seguiti i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza del terreno potenzialmente contaminato.