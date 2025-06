Piemonte, sì a esproprio immobili affittati in nero

Nell'ambito della discussione dell'omnibus, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato emendamento della consigliera Pd Nadia Conticelli che estende la possibilità da parte della Regione di espropriare gli immobili affittati in nero. "Un primo passo - dice Conticelli - che auspichiamo apra almeno a una sperimentazione concreta per intervenire sul degrado immobiliare di alcuni quartieri, che si accompagna allo sfruttamento abitativo e spesso anche ad attività illecite". "Avevo chiesto anche - spiega l'esponente Dem - di focalizzare l'attenzione sulle grande proprietà immobiliari, soprattutto se intestate a soggetti giuridici, che speculano sui quartieri e sulle persone più fragili. Purtroppo siamo di fronte a un fenomeno speculare: da un lato l'emergenza abitativa che coinvolge fasce di popolazione sempre più ampie, dagli studenti agli anziani fino alle famiglie che non riescono a sostenere le spese dell'affitto e delle bollette, e dall'altro un esteso patrimonio immobiliare sfitto non solo pubblico, ma anche privato, spesso in stato fatiscente, affittato in nero e usato per sfruttamento e attività illecite". "Speriamo che questa almeno verbale unità di intenti - aggiunge - si trasformi in uno strumento per cominciare con qualche intervento concreto. Le riqualificazioni in arrivo, come la linea metro 2, devono trainare anche la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato, ma incontrando nel contempo i bisogni della popolazione".