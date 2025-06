Guardia di finanza, 127 evasori totali scoperti a Cuneo

Le attività ispettive della Guardia di Finanza in provincia di Cuneo hanno consentito di individuare 127 evasori totali nel corso dell'anno 2024 e nei primi cinque mesi del 2025. I dati, diffusi in occasione delle celebrazioni per il 251/o anniversario di fondazione del corpo, riepilogano 776 interventi ispettivi e 164 indagini su illeciti economico-finanziari, che hanno portato tra l'altro alla scoperta di 221 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 55. All'esito di indagini su frodi ed evasioni sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di 1 milione e 650 mila euro. Sono state avanzate anche 20 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio le fiamme gialle hanno eseguito 17 interventi, che hanno portato alla denuncia di 22 persone, di cui 4 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 195 milioni di euro. Nei controlli presso l'aeroporto di Levaldigi è stato intercettato in transito denaro contante per oltre 1,2 milioni di euro in violazione della normativa valutaria. Costante anche l'azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, che ha portato al sequestro di quasi 1.600 g di sostanze stupefacenti, alla denuncia di 14 soggetti (di cui 3 in arresto) e alla segnalazione di altri 121 alla prefettura di Cuneo. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 54 interventi e denunciati 5 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 19.429 prodotti contraffatti. Nel 2024, gli interventi complessivi effettuati dalla stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cuneo (Sagf) sono stati 29 e hanno permesso il salvataggio di 275 persone e il recupero di 8 salme. Nel 2025 sono stati finora 8 gli interventi, con 5 salvataggi e il recupero di 4 salme.