"L'acqua alle Molinette è potabile". La Regione smentisce la Cgil

Le ultime analisi attestano la potabilità in tutti gli ospedali di Città della Salute. Monitoraggio costante della qualità. La nota dell'assessore alla Sanità Riboldi dopo le allarmanti affermazioni del sindacato. Dal grattacielo: "Totale fiducia nel commissario Schael"

“In base agli ultimi monitoraggi, tutti i parametri analizzati nei quattro presidi sono risultati conformi ai valori definiti”. Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla Cgil, in tutta la Città della Salute l’acqua è potabile. La rassicurante nota, dati alla mano, arriva nella tarda serata di ieri dalla Regione Piemonte dopo lunghi silenzi e l’articolo dello Spiffero in cui si dava conto della grave denuncia del sindacato così come dei timori e delle preoccupazioni che una situazione come quella rappresentata non poteva non suscitare.

La secca smentita delle affermazioni diffuse dalla Cgil anche in un comunicato ufficiale – “In tutta l’azienda l’acqua non è potabile” – nella nota dell’ufficio stampa dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi viene corroborata dalla rassicurazione circa i controlli: “L'Azienda Città della Salute ha sempre monitorato la potabilità dell'acqua dei presidi aziendali, secondo le norme di legge, mediante l'adozione di un Piano di campionamento e contestuale affidamento delle prove di analisi al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino”. Dalla Regione si fa riferimento anche ai controlli effettuati mercoledì scorso, come riferito ieri dallo Spiffero, dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino competente per territorio proprio in seguito alle precise affermazioni del sindacato, impegnato in una serie di rivendicazioni a partire da quella di avere le bottigliette di acqua gratis per tutti i dipendenti dopo la circolare del direttore sanitario Antonio Scarmozzino in cui si ribadisce il divieto di utilizzare quelle destinate ai pazienti.

Negate le affermazioni della Cgil e ricordata l’azione di monitoraggio sulla qualità dell’acqua da parte della Città della Salute, la nota si conclude dicendo che “la Regione Piemonte a tal proposito conferma la totale fiducia nell'operato del commissario Thomas Schael”.