Torino: sequestrati 9 milioni per riciclaggio e reati tributari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, in ordine a disponibilità finanziarie e patrimoniali sino a concorrenza dell'importo di circa 9,2 milioni di euro, nei confronti di 4 soggetti indagati per la commissione di molteplici reati tributari e autoriciclaggio. L'operazione di servizio - avviata nel 2023 a seguito dell'apertura di un controllo fiscale da parte del Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari per la ristorazione - ha permesso di disvelare come il predetto soggetto economico fosse formalmente intestato a un mero prestanome di nazionalità cinese e fosse stato in realtà costituito da terzi soggetti (i reali domini dell'impresa, anch'essi tutti cinesi) al solo scopo di imputare allo stesso gli oneri fiscali di pertinenza di una distinta società di capitali, operante nello stesso settore economico riconducibile al medesimi autori degli illeciti. Le conseguenti investigazioni, effettuate anche mediante l'audizione di persone informate sui fatti e l'analisi del reimpiego/reinvestimento dei proventi illecitamente ottenuti in ulteriori attività economiche, specialmente verso l'Ungheria e la Cina.