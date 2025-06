Agricoltura: fitofarmaci nel bio, deciderà Tavolo permanente

A decidere riguardo l'applicazione in Piemonte dei disciplinari dei fitofarmaci nell'agricoltura biologica e sostenibile, e le eventuali deroghe, sarà d'ora in avanti il nuovo Tavolo permanente tecnico fitosanitario. Lo comunica l'assessorato regionale all'agricoltura. Il Tavolo sarà presieduto proprio dall'Assessore all'Agricoltura. "Il Piemonte si potrà così allineare nelle proprie prescrizioni - si legge in una nota - alle altre Regioni italiane, tutte dotate di normative più aderenti alle esigenze dei produttori, alle emergenze meteo-climatiche e alle evoluzioni dei mercati". A istituire il Tavolo è un emendamento introdotto alla Legge Regionale 1/2019 e inserito nella Legge regionale di riordino approvata ieri. Spiega l'assessore Paolo Bongioanni: "A decidere l'applicazione sul territorio regionale delle linee guida sui fitofarmaci autorizzati dal Masaf per l'agricoltura a produzione integrata e biologica era finora il servizio fitosanitario regionale. Tuttavia, i sempre più frequenti eventi riconducibili al cambiamento climatico, le restrizioni normative o le situazioni eccezionali di mercato hanno reso non più rinviabile assumere le decisioni in una sede collegiale che tenga conto delle richieste della filiera e delle organizzazioni professionali. Per questo abbiamo istituito il Tavolo Fitosanitario". Per autorizzare a livello regionale la limitazione d'uso di principi attivi o la concessione di deroghe alle linee guida nazionali, la Giunta regionale dovrà quindi d'ora in avanti tenere conto del parere vincolante formulato dal Tavolo fitosanitario regionale.