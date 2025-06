Calo tensione, stop alle scale mobili metropolitana Torino

Problemi alle scale mobili della metropolitana, a Torino, per un calo di tensione. "Questa mattina Enel ha comunicato un'anomalia sulla rete elettrica, causata da una perdita di tensione - spiega Gtt in una nota -. Il problema ha avuto ripercussioni su alcuni impianti di risalita nelle stazioni della metropolitana e in conseguenza della perdita di tensione, sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza che hanno arrestato automaticamente il funzionamento di alcune scale mobili". Il meccanismo di sicurezza si attiva su tutte le scale mobili, alcune possono essere riavviate da remoto, e per queste quindi non c'è stata ripercussione sul servizio, altre richiedono l'intervento diretto degli operatori. "Le squadre di manutenzione sono intervenute tempestivamente - sottolinea Gtt - e stanno completando gli ultimi ripristini". Al momento sono ancora una decina gli impianti fermi. Il servizio della metropolitana non ha invece subito interruzioni e si è svolto regolarmente.