Romagnoli è il nuovo coordinatore Centro trapianti

Il chirurgo Renato Romagnoli è il nuovo coordinatore del Centro regionale trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta. Lo ha deciso, nell'ultima seduta, la Giunta regionale. Romagnoli, professore associato di Chirurgia generale all'Università di Torino, è attualmente direttore del Dipartimento trapianti dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dal prossimo 1° luglio ricoprirà il ruolo di Direttore del nuovo Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica e dei Trapianti della'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Quella di Romagnoli è una "professionalità di altissimo livello e riconosciuta a livello internazionale", ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, ringraziando il predecessore Antonio Amoroso. "È al contempo un grande onore ed una grande responsabilità quella di essere stato chiamato a ricoprire il ruolo di coordinatore del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta - ha commentato il professor Romagnoli -, che fu per primo del professor Emilio Sergio Curtoni, indiscusso pioniere dei trapianti in Piemonte e al quale il mio maestro professor Mauro Salizzoni ha intitolato il Centro Trapianto Fegato, che attualmente dirigo nell'ospedale Molinette di Torino. Ringrazio la Giunta regionale per avermi scelto e sono certo che il mio compito sarà reso meno gravoso dal poter contare sulla collaborazione delle innumerevoli persone che, lavorando notte e giorno, contribuiscono al successo dei trapianti nella nostra Regione".