Maurizio Montagnese nuovo presidente della consulta per le persone in difficoltà

Maurizio Montagnese è il nuovo presidente della consulta per le persone in difficoltà. Inoltre la CPD, ente del Terzo Settore che dal 1988 è impegnato sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale, ha eletto un nuovo Consiglio Direttivo che avrà l'incarico di potenziare ulteriormente la propria organizzazione e affrontare le sfide poste dai repentini cambiamenti in campo politico e sociale, nonché dall'emergere di nuovi bisogni da parte del mondo associativo, istituzionale, imprenditoriale e, in modo speciale, da parte dei propri beneficiari e del resto della cittadinanza.

Per Maurizio Montagnese è l'esito ulteriore di un cammino umano e professionale iniziato nel 1978 in FIAT Auto. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, il suo percorso è proseguito nel Gruppo Olivetti di Ivrea agli inizi degli anni '80, dove ha scalato diverse posizioni fino a diventare Direttore del Personale e Organizzazione del gruppo stesso, nel momento in cui l'azienda rappresentava un benchmark internazionale di successo.

Lascia il mondo dell'industria e approda in quello della finanza, entrando come Direttore del Personale e Organizzazione prima presso la Cassa di Risparmio di Torino-Verona-Treviso (Unicredit SpA) e poi presso il Gruppo Sanpaolo IMI, fino al momento della fusione con il Gruppo Intesa. Da lì, un percorso da funzionario pubblico lo porta a un impegno pluriennale alla Presidenza di Sagat Spa, dove entra per la prima volta in contatto con la CPD, conoscendone il Presidente Storico Paolo Osiride Ferrero, e contemporaneamente alla guida di Turismo Torino e Provincia.