Arrestato spacciatore a Parco Dora

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di origini senegalesi per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e false dichiarazioni sull'identità personale. L’arresto è arrivato in seguito a diverse segnalazioni inviate sull'applicazione della Polizia di Stato “Yuopol” nelle quali veniva denunciata la presenza di spacciatori nella zona compresa fra Corso Gamba, Corso Rosai, via Costaguta e via Crosato.

L’intervento della polizia ha permesso di trovare 25 frammenti e 2 involucri contenenti cocaina riconducibili al giovane. La polizia, a seguito di vari accertamenti, ha appurato che il ragazzo fosse maggiorenne e di conseguenza è scattato l’arresto sia per detenzione della sostanza stupefacente che per aver dichiarato false generalità.