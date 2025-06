Assessore Diritti Torino, dovere essere al Pride di Budapest

"È un fatto gravissimo e inaccettabile che uno stato dell'Unione Europea violi diritti fondamentali di libertà e di espressione delle persone. Tutte le istituzioni devono farsi sentire, anche le città e Torino darà il suo contributo in questa battaglia importantissima di libertà partecipando con una propria delegazione al Pride di Budapest dove sarò presente domani insieme ai rappresentanti del Coordinamento Torino Pride". A dirlo è l'assessore comunale ai Diritti, Jacopo Rosatelli, che si trova nella capitale ungherese per partecipare alla manifestazione di domani, in occasione della quale la sera la Mole Antonelliana sarà illuminata con i colori della bandiera Lgbtqia+. "La nostra è la città dei diritti di tutte e tutti", ribadisce Rosatelli, ricordando che "ospiteremo l'Europride del 2027. Non potevamo non esserci - riafferma -. È una scelta di solidarietà verso la comunità Lgbtq+ ungherese, ma anche una scelta di impegno per un'Europa che sia dei diritti, della solidarietà e della libertà. Le discriminazioni non possono e non devono essere tollerate". La presenza a Budapest sarà anche l'occasione per una due giorni di incontri istituzionali e scambi culturali, iniziati questa mattina con l'incontro con l'ambasciatore italiano in Ungheria Manuel Jacoangeli. Domani, prima del Pride, Rosatelli parteciperà all'incontro col sindaco di Budapest Gergely Karácsony e i rappresentanti delle città arrivati da tutta Europa per prendere parte alla marcia per i diritti.