Grimaldi (Avs), FdI vuol manipolare la realtà scritta nei libri

"Notevole che quella destra impegnata costantemente nel revisionismo storico si impermalosisca quando qualche storico vero la definisce come ciò che è: una delle formazioni dell'ultradestra europea, erede del fascismo che la sua base non rinnega (e talvolta anche qualche suo dirigente, naturalmente al chiuso e senza dare pubblicità) impegnata in misure che restringono gli spazi democratici e criminalizzano i migranti, e tentano di discriminare le diversità. Questa è la realtà: purtroppo i libri scolastici non sono tribune televisive o commenti sui social in cui potete manipolarla, a meno che non li mettiate al bando come facevano quelli a cui dite di non ispirarvi più". Lo dichiara il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, commentando le dichiarazioni di Montaruli e Valditara in merito al libro Trame del tempo edito da Laterza.