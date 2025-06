Estate: Polizia intensifica controlli su strade e movida

E' ai nastri di partenza "E…state con noi", la campagna di sicurezza stradale itinerante della Polizia di Stato per l' estate 2025. A partire dal mese di giugno e fino al 31 agosto, in tutti i fine settimana, la Polizia Stradale intensificherà i controlli nelle località interessate dalla movida estiva mentre, dal 20 giugno, le donne e gli uomini in divisa accompagneranno quanti visiteranno le principali località turistiche con consigli di guida sicura e attività interattive dedicate alla sicurezza stradale. Dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, il Pullman Azzurro - l'aula didattica itinerante della Polizia di Stato - il Camper Azzurro, la Tesla e le Lamborghini della Polizia di Stato si alterneranno nelle piazze per sensibilizzare i conducenti sulle corrette condotte da tenere sulla strada: sarà possibile comprendere cosa significa guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche grazie al simulatore di guida, alle attività interattive ed ai percorsi con speciali visori che simulano lo stato di ebbrezza. Le vacanze iniziano dal momento in cui ci si mette in viaggio ed il rispetto di alcune regole di prudenza può fare la differenza: prima della partenza è importante effettuare una corretta manutenzione del veicolo con particolare attenzione agli pneumatici, posizionare correttamente i bagagli, alternare tempi di guida e tempi di riposo ed evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida. Viabilità Italia - Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità - monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete stradale di interesse nazionale con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico mentre la Polizia Stradale vigilerà sulla rete autostradale e sulle principali arterie viarie fornendo assistenza e supporto agli utenti in viaggio.