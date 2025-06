Cocaina e hashish nell'ex Manifattura Tabacchi, due arresti

Due uomini di origine marocchina, di 28 e 38 anni sono stati arrestati a Torino dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio in via Bologna, gli agenti del commissariato Barriera di Milano hanno notato i due uomini con atteggiamento sospetto nei pressi di un chiosco. Il più giovane ha consegnato un monopattino al connazionale, che si è allontanato verso un vicino stabile per poi tornare con un pacchetto. Fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di tre involucri termosaldati contenenti cocaina. I poliziotti, ipotizzando che lo stupefacente provenisse da una partita più ampia, hanno perquisito la vicina area dell'ex Manifattura Tabacchi, già sgomberata nelle scorse settimane. Qui, sotto un cumulo di fazzoletti, è stato trovato un sacchetto pieno di riso con 90 grammi di cocaina in involucri simili a quelli sequestrati poco prima, oltre a un chilo di hashish suddiviso in cinque panetti. In un capannone adiacente, il cane antidroga Iron ha fiutato altri due chili di hashish e un cartone di vino contenente 400 grammi della stessa sostanza. Gli arresti sono stati convalidati.