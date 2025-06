Risse e aggressioni, 30 giorni stop locale nell'Alessandrino

Licenza sospesa per 30 giorni dal questore di Alessandria Sergio Molino, su proposta dei Carabinieri, a 'La Isla' di Isola Sant'Antonio. A far scattare il provvedimento continue risse e aggressioni. Uno degli ultimi episodi è avvenuto nel parcheggio, in cui 2 gruppi si sono affrontati per regolare i conti di un litigio scoppiato qualche ora prima nel locale, in cui un 22enne è stato colpito al volto da un altro ragazzo che si è poi dileguato. Per quell'affronto, oltre 2 ore dopo, intorno alle 4, la resa dei conti. Un 19enne è stato raggiunto alla testa da un calcio e portato in ambulanza all'ospedale (8 giorni di prognosi). Sono, quindi, iniziate le indagini dei militari per identificare tutti i partecipanti alla rissa, anche con l'analisi dei sistemi di videosorveglianza. "La misura è stata adottata dopo un episodio spiacevole avvenuto all'esterno della struttura - precisano da 'La Isla' - Una dinamica simile si era già verificata in passato e, ancora una volta, ci troviamo a subire conseguenze pesanti per fatti che non riflettono la nostra organizzazione e i nostri valori. Pur rispettando le decisioni delle autorità, riteniamo doveroso sottolineare l'iniquità di un trattamento che appare sproporzionato, soprattutto alla luce di quanto avviene regolarmente in altri contesti analoghi". A aggiungono: "Ci muoveremo nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti e tutelare attività, staff e comunità. Non è una chiusura, è una pausa forzata. E torneremo più forti di prima".