Rissa a bottigliate in centro a Torino, ferito un giovane

Una violenta lite tra due gruppi rivali è scoppiata poco dopo la mezzanotte in via Nizza, all'angolo con via Berthollet, a Torino, a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova. Alcuni dei partecipanti sono stati visti da testimoni arrivare con sacchi pieni di bottiglie, mentre altri le avrebbero recuperate dai cestini dell'immondizia, per poi lanciarle contro il gruppo avversario. Quando sono arrivate le volanti della polizia, tutti i coinvolti si erano già allontanati, tranne un ragazzo straniero, rimasto ferito. È stato soccorso da un'ambulanza in piazza Carlo Felice e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Le ragioni dello scontro restano da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state coinvolte circa dieci persone. Sono in corso indagini da parte della polizia.