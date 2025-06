Nova Coop, Dalle Rive, "buon bilancio in anno complesso"

"La solidità della cooperativa è innegabile, disponiamo di liquidità importante che possiamo mettere a disposizione di una nuova stagione di rafforzamento e sviluppo della nostra rete". Lo ha detto Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop, intervenendo alla 36esima Assemblea generale della cooperativa di consumatori di Piemonte e Alta Lombardia, che si è svolta a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), alla presenza di 250 delegati. "Il 2024 si è rivelato un anno di grande complessità, che ha messo alla prova imprese, istituzioni e cittadini. In un contesto generale di forte incertezza, la nostra cooperativa ha operato all'interno di una delle regioni italiane più in difficoltà sotto il profilo della produzione della ricchezza" ha rimarcato Dalle Rive. "In questo contesto, Nova Coop ha scelto con determinazione da che parte stare: quella dei consumatori, dei soci, delle persone, promuovendo politiche che ci ha visti assorbire quasi il 50% degli aumenti inflattivi che subivamo nelle nostre politiche di acquisto e sostenere la capacità di spesa dei nostri soci attivando politiche che hanno consentito loro oltre 126 milioni di risparmio". Il presidente, nel presentare ai soci il bilancio, ha parlato di "un buon bilancio in un anno complesso" e di un "rafforzamento patrimoniale portato a 870 milioni". Nel corso dell'intervento, Dalle Rive ha poi rinnovato l'invito al governo affinché si adoperi per la riapertura di corridoi umanitari verso la striscia di Gaza.

"Nella mia cooperativa posso avere soci a favore del boicottaggio, soci contrari, soci israeliani e soci arabo palestinesi. Io devo dare un servizio a tutti e devo metterli nelle condizioni di farli convergere su azioni positive. Il nostro compito è di essere 'per', e non 'contro'. È il consumatore che determina, con i propri comportamenti all'acquisto, gli orientamenti e le modalità di offerta delle imprese". Lo ha detto Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc Coop, l'associazione nazionale che rappresenta 72 cooperative di consumatori in Italia, tornando sul tema del boicottaggio di prodotti israeliani e all'indomani della nota con cui Coop si è smarcata dalle recenti iniziative, in tal senso, di alcune Coop locali. "Ieri la presidenza nazionale della nostra associazione ha ribadito in maniera ferma e chiara il concetto che il boicottaggio non è uno strumento delle imprese ma uno strumento a disposizione dei consumatori, e che noi come cooperazione dobbiamo essere impegnati in azioni positive, per costruire dei momenti di pace e degli atti concreti di solidarietà, per aiutare chi aiuta - ha aggiunto Dalle Rive, parlando a margine dell'assemblea generale di Nova Coop a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola). Mi sembra che la reazione della Comunità ebraica di Milano sia sproporzionata e non tenga conto che il sistema Coop nel suo insieme abbia ribadito l'assenza di qualsiasi volontà e naturalmente l'assenza di una cultura antisemita che assolutamente rifugge dai nostri valori e pronunciamenti".

Nel corso dell'Assemblea generale di Nova Coop a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), il presidente Ernesto Dalle Rive, in carica dal 2007, è stato confermato alla guida della cooperativa per un nuovo mandato triennale. Marco Gasparini è stato nominato vicepresidente vicario, Daniela Cerra vicepresidente. È stato inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione, composto da 30 membri, con una perfetta parità di genere tra uomini e donne e l'ingresso di prima nomina di dieci componenti. Il bilancio consuntivo 2024 di Nova Coop e il bilancio consolidato di Gruppo sono stati approvati dai delegati dei soci con oltre il 95% di voti favorevoli. Nell'esercizio 2024, la cooperativa dei consumatori piemontese ha consuntivato vendite lorde dell'intera rete commerciale pari a 1 miliardo 209,4 milioni di euro (+1,24%) e un utile netto di 12 milioni di euro. La produzione consolidata di Gruppo si è attestata a 2 miliardi e 327 milioni di euro. Il patrimonio netto si è attestato a 870 milioni 536 mila euro, con un incremento di oltre 18 milioni di euro.