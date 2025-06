Incidente mortale nel Cuneese, il settimo da inizio mese

Un motociclista di 56 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto nella notte a Carrù (Cuneo) in via Circonvallazione. È uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi e sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Si tratta della sedicesima vittima della strada nella Granda in questo 2025. Ben sette i decessi avvenuti in altrettanti sinistri dall'inizio di giugno, un mese "nero" per le strade in provincia.