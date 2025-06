Ravello (Fdi): “Nuova spinta nella lotta al camperaggio abusivo”

“Con l’approvazione dell’Omnibus in Consiglio Regionale, arriva una nuova spinta nella lotta al camperaggio abusivo”, ad affermarlo Roberto Ravello, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, “Sappiamo bene come tale fenomeno sia strettamente legato all’aumento di delinquenza e degrado e tenga sotto scacco interi quartieri di Torino: non è certo un fatto riconducibile a turisti che campeggiano in modo fortunoso e temporaneo, ma a zingari e rom che creano dei mini campi improvvisati che condannano il quieto vivere del vicinato. Da ora si potrà effettuare la confisca del mezzo: si tratta di uno strumento operativo più efficace rispetto a quanto previsto in precedenza, che sgombera il campo da appigli politici e da impedimenti tecnici. È pertanto auspicabile un repentino cambio di marcia, ci aspettiamo che il fenomeno subisca un sensibile ridimensionamento già nella prossime settimane. Sicurezza e decoro urbano rimangono delle priorità assolute, è ora di sradicare le situazioni critiche più volte segnalate e denunciate”.