Esplosione in via Nizza: la protezione civile allestisce campo base

Continuano le operazioni di soccorso in via Nizza a Torino dove nella notte un’esplosione ha distrutto il tetto di un palazzo. La Protezione civile del Comune di Torino e la Croce Rossa hanno allestito un campo base presso la scuola Umberto I, in via Nizza 395, che si trova nei pressi del palazzo colpito dall'esplosione. I locali saranno destinati all’accoglienza dei residenti che non possono entrare nelle proprie abitazioni.